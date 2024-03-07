Поразительная точность: четыре бомбы одновременно попали в позиции ВСУ
Боевой самолет российских ВКС нанес точный удар по позициям боевиков формирований киевского режима. В телеграм-канале Dambiev размещено видео, демонстрирующее работу наших пилотов.
Сразу четыре фугасные авиационные бомбы с универсальными модулями коррекции и планирования (УМПК) ударили по лесным посадкам в районе населенного пункта Урожайное на Южнодонецком направлении.
Известно, что такие боеприпасы применяются бомбардировщиками Су-34, способными брать на борт до восьми тонн нагрузки. Как сообщалось, высокоточные удары наносят и многоцелевые истребители Су-35.
Российские крылатые машины ежедневно обрушивают на противника большое количество высокоточных и неуправляемых боеприпасов. Особой мощностью отличаются полуторатонные ФАБы, также оборудованные УМПК и имеющие специальные обтекатели. Они несут более 670 кг взрывчатого вещества.