Украина через Казахстан намерена получить продукцию ВПК России

«Укрспецэкспорт» ведет с Казахстаном переговоры о закупках продукции российского военно-промышленного комплекса для нужд украинской армии. Об этом заявил РИА Новости информированный источник.

По его словам, «ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO «Navico», «BSKey company», TOO «ИГТ», ИА «Сыздыков Т.С.».

«Все указывает на то, что украинцам могут передать производимые в РФ комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов СУ-24 и МиГ-29», - пояснил он.

Осведомленный источник издания отметил, что такие действия ставят под удар отношения Астаны с Москвой.

«Возможно, у казахстанского руководства и есть скрытые карты в игре в политику многовекторности для сохранения равноудаленной позиции по ситуации вокруг Украины в диалоге как с западниками, так и с главным гарантом безопасности Казахстана – Россией. Но очевиден большой риск», - констатировал он.

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Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Ранее в интервью казахстанским СМИ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что отношения Казахстана и России находятся на очень высоком уровне. Он назвал Россию главным партнером и союзником Казахстана.

При этом Токаева отмечал, что позвонил президенту России Владимиру Путину с просьбой направить в Казахстан миротворческие силы ОДКБ во время массовых беспорядков в стране в начале 2022 года, которые сопровождались погромами, мародерством и столкновениями с полицией. По словам главы Казахстана, «если бы не был своевременно введен миротворческий контингент, то террористы захватили бы города страны». В результате январских событий погибли 225 человек, еще более 4,5 тысячи пострадали.