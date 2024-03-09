Названа приоритетная цель НАТО в Черном море

Приоритетной целью НАТО в Черном море является Крымский полуостров. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости, объясняя причину появления авиации западных стран над Черным морем.

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По мнению Константинова, страны НАТО ведут разведку для передачи данных Украине, чтобы обеспечить Киеву военные успехи. Этим он объясняет, почему с начала марта вблизи государственной границы Российской Федерации над Черным морем несколько раз пролетали британские и французские военные самолеты.

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6 марта случился инцидент с самолетами военно-воздушных сил Великобритании, в результате чего был поднят Су-30. При приближении российского истребителя RC-135 и «Тайфун» ВВС Великобритании развернулись. Днем ранее аналогичное происшествие случилось с французскими истребителями.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев назвал вызовом появление боевой авиации стран НАТО над Черным морем. По мнению парламентария, это проверка России «на слабо», и количество таких полетов будет увеличиваться, однако они обречены на провал.