Уничтожение блиндажа ВСУ в Работино попало на видео

Российские военные нанесли удар по блиндажу ВСУ в Работино Запорожской области с применением беспилотника, кадры с места событий публикует RT. По данным издания, налет на расположения ВСУ организовали солдаты 1430-го и 70-го полков.

Военкор агентства Влад Андрица уточнил, что российские силы продолжают наступление на Запорожском направлении, позиции противника на этом участке фронта штурмуют бойцы из 42-й дивизии 58-й армии ВС России. Также он подчеркнул, что в операции круглосуточно задействованы операторы БПЛА.

В видео продемонстрированы кадры, сделанные с нескольких дронов. Запись с первого БПЛА прекращается после его подлета к блиндажу и взрыва. Далее следуют кадры со второго беспилотника, заснявшего последствия удара.

Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в блиндаже, по которому ВСУ ударили беспилотником на Сватовско-Кременском участке, находились украинские военные. По его словам, в результате удара никто не выжил.

До этого сообщалось, что ВСУ пытаются выбить закрепившихся в части населенного пункта Работино российских солдат, но, несмотря на сложность удержания позиций в разрушенном селе, сделать им это не удается. ВС РФ, в свою очередь, продвинулись с юга между Работино и Вербовым.