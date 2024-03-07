Названа страна НАТО, активнее всех участвующая в конфликте на Украине

Британские военные ведут активную работу с личным составом ВСУ и помогают с использованием новейших вооружений на территории Украины, из чего можно сделать вывод, что Великобритания втянута в украинский конфликт сильнее, чем другие страны НАТО, заявил ТАСС посол России в Великобритании Андрей Келин. Дипломат отметил, что Лондон при этом не решится на массовую отправку войск на Украину.

Британские военные на Украине есть, официально было подтверждено присутствие там спецназа, инструкторов, подготавливающих, например, украинских военных медиков. Мы знаем, что эти инструкторы, помимо этого, готовят силы специального назначения и целый ряд других подразделений, — пояснил посол.

По словам Келина, он не может представить, что можно осуществить запуски ракет Storm Shadow высокой дальности без участия британских специалистов. Это обусловлено тем, что для управления таким оружием потребуется очень длительный период обучения. Тем не менее российский дипломат уверен, что Британия не перейдет к широкоформатному участию в украинском конфликте с использованием армии.

В целом подобные планы, которые, возможно, в воздухе витают или журналисты их выдумывают, что Лондон намерен развернуть на Украине дивизию или корпус, не получат консенсусного одобрения со стороны НАТО в целом, — добавил он.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность передачи замороженных активов России Украине в качестве залога при выдаче кредитов Киеву. Он выразил надежду, что остальные страны ЕС будут солидарны с позицией Лондона.