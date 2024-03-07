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Мобилизация: последние новости на сегодня 7 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 7 марта 2024, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 7 марта 2024 о частичной мобилизации в России
© РИА Новости

Свердловские власти потратили на помощь участникам СВО больше 1 млрд рублей

Свердловские власти потратили свыше 1 млрд рублей на выплаты участникам специальной военной операции, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заместителя главы региона Павла Крекова.

По его словам, в текущем году потрачено уже больше 100 млн рублей на эти цели.

В области участнику спецоперации за каждое ранение полагается выплата в размере 150 тысяч рублей, а бойцу, признанному инвалидом III группы вследствие военной травмы — 300 тысяч рублей. Если боец погиб при выполнении боевых задач, то его семья получит выплату в 1,5 млн рублей.

Контрактников СВО намерены освободить от уголовной ответственности

В Госдуму России внесен проект закона, закрепляющий механизм освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт с ВС РФ во время специальной военной операции, сообщает «Дейта.ру» со ссылкой на главу думского комитета по госстроительству Павла Крашенинникова.

Правовой механизм намерены распространить на тех, кто подозревается, или уже обвинен в преступления небольшой и средней тяжести, а также осужденных за них.

Сегодня действует закон, принятый в 2023 году, который позволяет людям, совершившим уголовное преступление, заключить контракт с российской армией для участия в спецоперации. Мера носит временный характер, и в Думу уже внесли законопроект о признании его утратившим силу.

В Ленобласти упростили порядок предоставления земельных сертификатов участникам СВО

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко упростил порядок выдачи земельных сертификатов военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции, сообщает ivbg.ru.

Теперь вместо копии контракта военнослужащие смогут предоставить справку из воинской части, выписку из приказа о заключении контракта или иной документ, в котором указаны сведения о дате заключения контракта на участие в спецоперации.

Также участник СВО может по заявлению «перепоручить» направление соответствующих запросов для сбора документов органам МСУ.

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