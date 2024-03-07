Спецоперация на Украине 7 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 7 марта 2024 года.

Расчёты гаубиц «Мста-Б» сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

Российские артиллеристы с помощью буксируемых гаубиц «Мста-Б» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины, сообщает RT.

Это произошло на Купянском направлении.

По данным Минобороны РФ, огонь вёлся на дальности до 30 км.

В Минобороны сообщили о ракетном ударе по ангару с катерами ВСУ в районе Одессы

Военные России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Это произошло 6 марта. Целью стали безэкипажные катера Вооруженных сил Украины, которые готовились к боевому применению. Удар был нанесен в 11:40 мск.

Как отмечает военное ведомство, цель удара достигнута, объект бы поражен.

На Авдеевском направлении ВСУ потеряли до 460 человек

На Авдеевском направлении уничтожен американский танк Abrams, а также четыре бронемашины пехоты, две боевые бронированные машины, 460 солдат и офицеров Украины, сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на Министерство обороны России.

Танк Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил американскую боевую машину Abrams. Кроме того, подбиты установка зенитно-ракетного комплекса «Бук», четыре БМП, две боевые бронированные машины.

Группировка «Центр» на этом направлении заняла более выгодные рубежи и позиции. Поражены живая сила и техника противника у Новопокровской, Очеретино, Новоселовки Первой и Торецка в ДНР.