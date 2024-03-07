Российский генерал предсказал крупномасштабную войну в Европе

Конфликт на Украине может обернуться крупномасштабной войной в Европе, считает начальник академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Вероятность втягивания России в новые военные конфликты, по оценке генерала, возрастает. Запад, отметил он, ставит своей целью «стратегическое поражение» России, передает RT.

Зарудницкий призвал повысить требования к системе военной безопасности нашей страны.

Он также выразил уверенность, что окончание боевых действий на Украине не будет означать завершения конфронтации России и Запада.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков отмечал, что на Западе начинают задумываться о возможных последствиях военного конфликта с Россией из-за Украины, однако это не относится к ряду ведущих политиков из Европы и США.