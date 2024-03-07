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ЦТАК: Ким Чен Ын посетил учебную базу северокорейской армии и руководил учениями

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии для оперативных учений в западной части страны.

Ким Чен Ын посетил учебную базу северокорейской армии
© globallookpress.com

Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство.

По его данным, северокорейский лидер осмотрел тренировочные сооружения и руководил практическими учениями военных частей.

Ранее в КНДР испытали ракету класса «земля — корабль» нового типа.

Также заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что развитие и укрепление отношений между Москвой и Пхеньяном помогут обеспечить стабильность на Корейском полуострове.

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Корея, Народно-Демократическая Республика