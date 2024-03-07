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NI: Украина стала кладбищем для танков Abrams

Растущее число подбитых танков M1 Abrams на Украине показало, что они ничем не лучше других бронемашин. Об этом заявил обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу.

NI: Украина стала кладбищем для американских танков Abrams
© Mindaugas Kulbis/AP
"Украина стала кладбищем танков, и три M1 Abrams — это лишь новые трупы на нем, что бы ни говорили о них американские военные", — написал Сучиу.

Он также отметил, что за неполную неделю ВСУ потеряли в боях три американских основных боевых танка M1 Abrams. Вопреки бравурным заявлениям американских политиков о якобы важной роли Abrams на поле боя, данные машины не оправдали ожиданий, добавил Сичиу. По его словам, украинцы слишком привыкли к советским боевым машинам, поэтому не могут быстро освоить западные модели. Автор согласился со словами пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что танки Abrams будут гореть так же, как и другие. Накануне сообщалось, что российские военные подбили очередной танк Abrams на Авдеевском направлении.

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