Растущее число подбитых танков M1 Abrams на Украине показало, что они ничем не лучше других бронемашин. Об этом заявил обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу.

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"Украина стала кладбищем танков, и три M1 Abrams — это лишь новые трупы на нем, что бы ни говорили о них американские военные", — написал Сучиу.

Он также отметил, что за неполную неделю ВСУ потеряли в боях три американских основных боевых танка M1 Abrams. Вопреки бравурным заявлениям американских политиков о якобы важной роли Abrams на поле боя, данные машины не оправдали ожиданий, добавил Сичиу. По его словам, украинцы слишком привыкли к советским боевым машинам, поэтому не могут быстро освоить западные модели. Автор согласился со словами пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что танки Abrams будут гореть так же, как и другие. Накануне сообщалось, что российские военные подбили очередной танк Abrams на Авдеевском направлении.