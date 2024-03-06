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США и Великобритания нанесли удары по аэропорту в Йемене

США и Великобритании нанесли удары по аэропорту йеменского Эль-Ходейда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное СМИ.

США и Великобритания нанесли удары по аэропорту в Йемене
© globallookpress.com

По данным агентства, военные США и Великобритании нанесли по цели на западе государства два удара. Атака по аэропорту Эль-Ходейды, который является административным центром одноименной провинции, контролируемой йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах», была проведена с помощью самолетов.

О последствиях ударов пока ничего неизвестно.

Ранее «Ансар Аллах» подтвердил атаку на американский сухогруз True Confidence в Красном море. Отмечалось, что ракеты достигли цели, вызвав пожар на корабле. По предварительным данным, погибло, по меньшей мере, два человека.

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