США и Великобритания нанесли удары по аэропорту в Йемене

США и Великобритании нанесли удары по аэропорту йеменского Эль-Ходейда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное СМИ.

По данным агентства, военные США и Великобритании нанесли по цели на западе государства два удара. Атака по аэропорту Эль-Ходейды, который является административным центром одноименной провинции, контролируемой йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах», была проведена с помощью самолетов.

О последствиях ударов пока ничего неизвестно.

Ранее «Ансар Аллах» подтвердил атаку на американский сухогруз True Confidence в Красном море. Отмечалось, что ракеты достигли цели, вызвав пожар на корабле. По предварительным данным, погибло, по меньшей мере, два человека.