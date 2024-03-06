Союзники Киева собрали средства для закупки снарядов для ВСУ вне ЕС

Союзники Украины собрали почти средства, необходимые для реализации чешской инициативы по закупке 800 тыс. снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, это означает, что снаряды могут быть доставлены на Украину в течение несколько недель. Точные сроки будут зависеть от контрактов и графиков поставок.

По оценкам, Украине требуется не менее 200 тыс. снарядов в месяц, чтобы продолжать вести боевые действия.

Президент Чехии Петр Павел 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Прага нашла возможность закупки для Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для реализации инициативы. Ранее газета Politico проинформировала, что Чехия, недовольная провалом обещаний Евросоюза поставить Киеву миллион снарядов с марта 2023 года по март 2024 года, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности в Турции, ЮАР и Южной Корее.

Уполномоченный правительства Чехии по восстановлению Украины Томаш Копечнык 4 марта заявил, что к чешской инициативе присоединились Бельгия, Дания, Канада, Нидерланды и США. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в телефонном разговоре с главой правительства Чехии Петром Фиалой сообщила, что Вильнюс поддержит предложение Праги. Копечнык указал, что речь идет о 800 тыс. снарядов, однако "это не окончательная цифра".