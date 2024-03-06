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В Армении заявили, что вопрос вывода российских военных с границы не обсуждался

Вопрос вывода российских пограничников с границы с Азербайджаном на юге Армении в настоящее время не обсуждается, рассказал на брифинге секретарь Совбеза республики Армен Григорян. Об этом пишет РИА «Новости».

Армения ответила на вопрос о выводе российских военных с границы
© РИА Новости

По данным агентства, журналисты спросили чиновника о том, обсуждают ли власти страны возможность вывода российских пограничников с армяно-азербайджанской границы, в частности, с участка близ села Неркин Ханд.

«Что касается вашего вопроса, сегодня такой вопрос не обсуждается», — подчеркнул Григорян.

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Напомним, что 13 февраля азербайджанские военные обстреляли армянские позиции, расположенные в районе села Неркин Ханд в Сюникской области. Погибли 4 военнослужащих ВС Армении.

Григорян отметил, что миссию Евросоюза не пускают на этот участок. Вместе с тем, добавил он, к нему есть доступ у российских военных, которые «не смогли предотвратить инцидент».

Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин заявил в ответ, что российские пограничники сыграли непосредственную роль в недопущении эскалации в регионе.

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