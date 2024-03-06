Британские десантники получили прицелы для борьбы с БПЛА

Десантники британской армии получили цифровые прицелы для стрелкового оружия, которые позволят бороться с малыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом пишет The War Zone (TWZ).

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Цифровые системы управления огнем SMASH X4 получили парашютисты 16-й воздушно-десантной бригады, которые используют винтовки L85A3.

«Основная цель прицелов SMASH X4 от Smart Shooter — предоставить десантникам новый способ борьбы с вражескими беспилотниками, давней угрозой, которая стала очевидной в ходе продолжающегося конфликта на Украине», — говорится в материале.

В прошлом году минобороны Великобритании объявило о заключении контракта на сумму 4,6 миллиона фунтов стерлингов. Сделка предусматривала покупку 225 прицелов с возможностью дополнительных заказов.

SMASH X4 отличается от прошлых версий системы оптикой с четырехкратным увеличением. Умный прицел использует алгоритмы наведения Smart Shooter, позволяющие обнаруживать и сопровождать цели. Также алгоритмы вычисляют оптимальную точку прицеливания для поражения цели.

В сентябре стало известно, что концерн «Калашников» начал продажи гладкоствольного ружья MP-155 Ultima со стрелковым компьютером. Ружье прошло испытания и получило сертификат соответствия.