Шойгу отдал приказ интегрировать РЛС контрбатарейной борьбы и орудия

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу отдал приказ интегрировать радиолокационные средства контрбатарейной борьбы и артиллерийские орудия и ракетные установки для того, чтобы улучшить возможности российской артиллерии наносить ответные удары. Об этом заявили в министерстве обороны России.

«Глава российского военного ведомства поставил задачу руководству концерна «Алмаз-Антей» и главнокомандующему Сухопутными войсками генералу армии Олегу Салюкову сразу интегрировать производимые радиолокационные системы контрбатарейной борьбы с ударными средствами», — заявили в российском военном ведомстве.

Шойгу на совещании отметил, что объединение РЛС и ударных средств в единый комплекс должно касаться и беспилотных средств. Это, по словам Шойгу, должно позволить российской артиллерии мгновенно наносить ответные удары.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу посетил производство современных зенитных ракет на машиностроительном заводе «Авангард» в Москве.