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Болгария начала транспортировку 100 бронетранспортеров на Украину

Болгария начала транспортировку 100 бронетранспортеров для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает болгарский телеканал BTV.

Болгария начала транспортировку 100 бронетранспортеров на Украину
© Lenta.ru
«Первый бронетранспортер был погружен на платформу и отправился с базы Главного управления жандармерии в Софии на железнодорожную станцию ​​в Новом Искаре», — говорится в репортаже.

Ранее болгарское правительство сообщило об отправке на Украину 100 списанных бронетранспортеров из арсеналов МВД. Уточняется, что технику безвозмездно предоставили Киеву по решению Национального собрания страны.

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