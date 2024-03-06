Шойгу показали новейшие станции контрбатарейной борьбы

Главе Минобороны Сергею Шойгу в ходе проверки исполнения гособоронзаказа концерном «Алмаз-Антей» показали новейшие образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.

Министру продемонстрировали мобильный пункт наведения для поражения воздушных целей и новейшие образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, их производство освоили в 2023 году, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Кроме того, глава министерства проверил производство современных ЗРК на предприятии АО «Московский машиностроительный завод «АВАНГАРД».

Гендиректор завода Денис Попков сообщил о расширении предприятия. В прошлом году в Московской области открыли филиал завода, начато строительство новых цехов. Уже удалось удвоить объемы выпускаемой продукции, после модернизации возможности предприятия также удвоятся.

В ходе совещания по итогам проверки Шойгу провел рабочее совещание с руководителями предприятий и представителями профильных органов военного управления.

Министр подчеркнул, что средства ПВО имеют очень важное значение сейчас, особенно с учетом появления у украинских военных FPV-дронов, беспилотников большей дальности, ракет HIMARS.