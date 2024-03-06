Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа концерном «Алмаз-Антей»

Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал исполнение государственного оборонного заказа предприятиями концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Гендиректор «Алмаз-Антей» Ян Новиков доложил Шойгу, что задание по производству выпускаемых на НПО «Алмаз» автономных средств целеуказания «Енисей» для С-400 и комплексов обнаружения и противодействия дронам «Валдай» в 2023 году выполнено в полном объеме, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Гендиректор ПАО «НПО «Алмаз» Геннадий Бендерский в ходе доклада сообщил о создании новых средств борьбы с беспилотниками, они проходят заводские испытания.

Ранее замгендиректора ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий сообщал, что над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах.