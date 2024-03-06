В России создали новые средства для борьбы с беспилотниками

Специалисты НПО «Алмаз» (входит в концерн Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей») создали новые средства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.

Отмечается, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях концерна.

«Генеральный директор ПАО "НПО "Алмаз" Геннадий Бендерский доложил Сергею Шойгу, что на предприятии созданы новые средства борьбы с БПЛА, которые в настоящее время проходят заводские испытания», — говорится в сообщении.

Также министру представили мобильный пункт наведения для поражения воздушных целей и новейшие образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, производство которых освоили в 2023 году.

В феврале заместитель гендиректора «Алмаз-Антея» Дмитрий Савицкий сообщил, что концерн создал многопозиционную систему наблюдения за беспилотниками. Радиолокационные станции системы наблюдения будут находиться в Томской, Тюменской и Самарской областях.