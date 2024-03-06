Российские танкисты с первого выстрела подбили танк Abrams

Российские бойцы подбили очередной танк Abrams на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Противник потерял два танка, один из них Abrams производства США", - уточнили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что американскую боевую машину уничтожил экипаж танка Т-72 Б3 "с первого выстрела". Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 460 военнослужащих, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса "Бук", четыре машины пехоты, две бронемашины и пять автомобилей.

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Кроме того, солдатам ВС РФ удалось ликвидировать три гаубицы - "Мста-Б" и М119, машину реактивной системы залпового огня HIMARS, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Российские части также нанесли огневое поражение живой силе и технике механизированных и мотопехотной бригады в Донецкой Народной Республики.

Бойцы отразили десять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Орловка и других.