WSJ: Судан тайно помогал Украине оружием

Военный правитель Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан тайно поставлял Украине оружие после февраля 2022 года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных украинских и суданских военных.

Как пишет WSJ, когда летом 2023 года аль-Бурхан оказался в осаде повстанческих сил в столице своей страны, он обратился за помощью к «маловероятному союзнику» - Владимиру Зеленскому.

Газета отмечает, что у Зеленского были причины серьезно отнестись к этому запросу: аль-Бурхан негласно снабжал Киев оружием вскоре после того, как началась российская спецоперация.

Уже через несколько недель после запроса, в середине августа 2023-го, украинский спецназ высадился в Судане и начал боевые действия, стремясь вытеснить повстанцев из столицы, утверждает газета. WSJ отмечает, что украинские спецназовцы используют в стране дроны и технологии ночного видения.

В сентябре 2023 года сообщалось о незапланированной встрече Зеленского и аль-Бурхана, которая прошла в ирландском аэропорту Шеннон. Зеленский рассказал, что во время этих переговоров он поблагодарил аль-Бурхана за «последовательную поддержку» Украины и обсудил с ним «общие вызовы безопасности». Других деталей Зеленский не привел.