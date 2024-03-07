Ракетная опасность в Курской области отменена

В Курской области отменили ракетную опасность. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Также сигнал ракетной опасности отменили в Белгородской области, о чем сообщила городская администрация Белгорода. В обоих регионах режим действовал почти два часа. Накануне сигнал ракетной тревоги был объявлен в Суджанском районе Курской области после прилета украинских беспилотников. Также Старовойт сообщил, что украинская армия атаковала регион беспилотником, в результате чего произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов. До этого в Белгородской области ВСУ с дрона сбросили боеприпас на автомобиль, после чего произошел взрыв. Никто не пострадал. Кроме того, в регионе загорелись несколько резервуаров на нефтебазе около села Долгое.

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