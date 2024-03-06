Молдавия приостанавливает действие Договора об обычных ВС в Европе

Правительство Молдавии на заседании приняло решение о приостановке действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).

Как пишет РИА Новости, об этом заявил госсекретарь Министерства обороны республики Валерий Мижа.

«Учитывая коренное изменение обстоятельств... Молдавия приостанавливает действие договора с возможностью возвращения к его реализации позднее», — заявил Мижа на заседании правительства.

Решение Молдавии вступит в силу через 150 дней после того, как соответствующее уведомление получат страны — участники договора.

В декабре 2023 года США приостановили участие в ДОВСЕ.