Появились фотографии российского "Партизана"

Опубликованы подробные фотографии тяжелого транспортного беспилотника "Партизан". Сейчас аппарат разрабатывается Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени С. А. Чаплыгина. Накануне "Партизан" успешно совершил первый испытательный полет, который длился 20 минут на высоте 200 м при скоростях от 50 до 200 км/ч. сверхкороткого взлета и посадки "Партизан" завершил первый этап летных испытаний.

Как сообщает ТАСС, беспилотник предназначен для перевозки грузов массой до 1 000 кг на расстояния до 1 000 км. Аппарат способен осуществлять взлет и посадку на неподготовленные площадки габаритами 50 на 50 м как в пилотируемом, так и в беспилотном режиме.

Как выглядит разработка российских конструкторов - в галерее "Рамблера".