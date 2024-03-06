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Появились фотографии российского "Партизана"

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Работники Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С.А. Чаплыгина во время представления тяжелого транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки "Партизан"
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Работники Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С.А. Чаплыгина во время представления тяжелого транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки "Партизан" 
© ТАСС
Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки "Партизан"
2/13
Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки "Партизан"  
© ТАСС
В кабине тяжелого транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки "Партизан"
3/13
В кабине тяжелого транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки "Партизан" 
© ТАСС
Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки "Партизан"
4/13
Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки "Партизан" 
© ТАСС

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Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки "Партизан"
5/13
Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки "Партизан" 
© ТАСС
Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки "Партизан"
6/13
Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки "Партизан" 
© ТАСС
В кабине тяжелого транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки "Партизан"
7/13
В кабине тяжелого транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки "Партизан" 
© ТАСС
В кабине тяжелого транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки "Партизан"
8/13
В кабине тяжелого транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки "Партизан" 
© ТАСС
Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки "Партизан"
9/13
Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки "Партизан" 
© ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Работники Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С.А. Чаплыгина во время представления тяжелого транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки "Партизан"
10/13
Работники Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С.А. Чаплыгина во время представления тяжелого транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки "Партизан" 
© ТАСС
Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки "Партизан"
11/13
Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки "Партизан" 
© ТАСС
Работники Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С.А. Чаплыгина во время представления тяжелого транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки "Партизан"
12/13
Работники Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С.А. Чаплыгина во время представления тяжелого транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки "Партизан" 
© ТАСС
Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки "Партизан" во время представления в Сибирском научно-исследовательском институте авиации (СибНИА) им. С.А. Чаплыгина
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Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки "Партизан" во время представления в Сибирском научно-исследовательском институте авиации (СибНИА) им. С.А. Чаплыгина 
© ТАСС

Опубликованы подробные фотографии тяжелого транспортного беспилотника "Партизан". Сейчас аппарат разрабатывается Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени С. А. Чаплыгина. Накануне "Партизан" успешно совершил первый испытательный полет, который длился 20 минут на высоте 200 м при скоростях от 50 до 200 км/ч. сверхкороткого взлета и посадки "Партизан" завершил первый этап летных испытаний.

Как сообщает ТАСС, беспилотник предназначен для перевозки грузов массой до 1 000 кг на расстояния до 1 000 км. Аппарат способен осуществлять взлет и посадку на неподготовленные площадки габаритами 50 на 50 м как в пилотируемом, так и в беспилотном режиме.

Как выглядит разработка российских конструкторов - в галерее "Рамблера".

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