Успехи армии РФ вынуждают Вооруженные силы Украины строить фортификационные сооружения и переходить в глубокую оборону, однако преимущество целиком и полностью на российской стороне. Такое мнение выразил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости на полях Всемирного фестиваля молодежи.

Ранее назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что кабинет министров Украины выделил на строительство фортификационных сооружений в подконтрольной им части региона 1,3 миллиарда гривен (34,2 миллиона долларов).

Балицкий подчеркнул, что успехи российской армии на фронте вынуждают армию Украины переходить к обороне и возводить укрепления, однако для последнего уже слишком поздно, так как для серьезных построек — замаскированных точек, дотов, бункеров — которые, например, были вовремя построены российскими силами, уйдет не меньше полугода. У армии Украины нет столько времени, подчеркнул губернатор Запорожской области.

Он добавил, что линию обороны, которую смогли возвести военные ВС РФ, Украина вряд ли сможет построить, так как это «высоко коррумпированная страна» и выделенные на эти цели средства «просто разворуют».