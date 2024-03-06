Спецоперация на Украине 6 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 6 марта 2024 года.

Генерала ВСУ шокировала тактика россиян

Армия РФ выбрала мощную тактику наступления и уверенно продвигается вперед. Такое заявление сделал украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой», передает РИА Новости.

«Нужно обратить внимание, что враг постоянно меняет тактику своих войск, <…> он перешел к мощной тактике, очень хорошо организовал разведку, он знает наши стыки между воинскими частями, <…> пытается продвигаться вперед», — указал он.

Генерал добавил, что российская сторона активно использует в боях дроны и минометы в огромных объемах. В то же время у армии Украины давно зафиксирован дефицит не только живой силы, но и боеприпасов.

Российские войска отразили за сутки пять атак ВСУ на Купянском направлении

Войска ВС РФ за минувшие сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом пишет RT со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны РФ.

«В районе населенного пункта Синьковка Харьковской области отразили пять атак подразделений 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ», — говорится в сообщении.

Армия Украины, по подсчетам оборонного ведомства, потеряла до 35 военнослужащих, а также четыре машины.

Российские солдаты уничтожили третий Abrams ВСУ

Солдаты ВС РФ из Оренбургской области ликвидировали третий американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Первый удалось поразить еще на прошлой неделе. Об этом заявил журналист Владимир Соловьев, пишет URA.RU со ссылкой на его Telegram-канал.