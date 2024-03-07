США и Великобритания атаковали международный аэропорт в Йемене

Американские и британские истребители нанесли два удара по международному аэропорту в городе Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщает «360» со ссылкой на телеканал «Аль-Масира».

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Накануне в Аденском заливе йеменские хуситы атаковали сухогруз True confidence. По нему выпустили противокорабельные ракеты.

В результате инцидента на сухогрузе произошел пожар. По предварительным данным, два моряка погибли.

Днем ранее хуситы заявили об ударе по двум эсминцам США в Красном море.