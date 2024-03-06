Носитель гиперзвуковых «Цирконов» выполнил стрельбы в море

Фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350, который является носителем гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон», выполнил комплекс артиллерийских стрельб в Баренцевом море. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

«Фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки успешно выполнил комплекс артиллерийских стрельб в Баренцевом море», — говорится в сообщении.

Боевые упражнения выполнили в закрытом для судоходства районе моря. Расчет артиллерийской установки А-192 калибра 130 миллиметров успешно поразил морские мишенные позиции. Также экипаж выполнил стрельбы по имитированным воздушным целям, которые поставил бомбардировщик Су-24 смешанного авиакорпуса Северного флота.

В Минобороны добавили, что экипаж корабля также отработал нормативы по переводу оружия и оборудования корабля в различные степени боевой готовности. Одним из элементов подготовки экипажа «Адмирала Горшкова» стала тренировка по нанесению ракетного удара по корабельной группировке условного противника, которую провели при помощи компьютерного моделирования.

В феврале источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что «Северная верфь» спустит на воду многоцелевой фрегат «Адмирал Исаков» проекта 22350 в третьем квартале 2024 года.