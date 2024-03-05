Эксперт объяснил увеличение военных расходов Китая

Заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев в разговоре с Рамблером прокомментировал решение властей КНР значительно увеличить военные расходы страны.

Китай в 2024 году увеличит ассигнования на нужды обороны на 7,2%. Об этом говорится в проекте бюджета, представленном на открытии 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва. Проект военного бюджета сверстан в объеме 1,665 трлн юаней (примерно $231 млрд).

Запад не скрывает своей враждебности по отношению к Китаю, к России. В доктринальных документах там фактически прописывают, что эти страны – враги. Последний пример, связанный с разговором офицеров бундесвера о возможной поставке Украине немецких ракет, показывает, что там не идет речи ни о какой логике, ни о какой содержательной стороне диалога. Запад просто нагнетает обстановку, усиливает свою агрессивную риторику, в том числе и по вопросу Тайваня, прямым следствием этого и стали действия Китая. Некоторые западные СМИ уже взяли истерические нотки и пишут о том, что за время правления председателя КНР Си Цзиньпина военный бюджет страны удвоился. Да, он удвоился, но при этом за это время удвоился и общий бюджет страны, а не только его военная составляющая. Тот факт, что Китай в 2024 году увеличит военный бюджет на 7,2%, является подтверждением того, что он не намерен сидеть сложа руки и выслушивать агрессивные заявления западных стран, в случае необходимости он будет готов реагировать. Сергей Санакоев Президент Российско-китайского аналитического центра, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы

Эксперт допустил, что Китай, помимо производства собственных вооружений, будет закупать их у других стран, в том числе у России.

«Почему бы Китаю не закупать вооружения, если есть поставщики, к примеру, из России? Военно-техническое сотрудничество двух стран традиционно находится на высочайшем уровне. Мы помним из выступления президента РФ Владимира Путина, что Россией нашим китайским товарищам были предоставлены, в том числе, критические технологии, которые позволили им прорваться вперед во многих сферах. То есть мы смогли усилить их оборонные возможности и, конечно, такое сотрудничество будет продолжаться. Вместе с тем Китай очень уверенно развивает собственные технологии, несмотря на санкционные меры Запада против страны. Напомню, что Китай находится под санкциями с 1989 года, которые были введены в связи с событиями на площади Тяньаньмэнь», - отметил эксперт.

Санакоев назвал вооруженные силы Китая третьей сильнейшей армией в мире.

«Полагаю, что китайская армия – третья армия мира после России и Соединенных штатов, именно в такой последовательности. Я лично считаю, что за два года СВО армия России получила колоссальный практический опыт, став армией номер один в мире. При этом США за счет чрезмерного бюджета (который, кстати, расходуется весьма неэффективно) смогли выйти на второе место. А Народно-освободительную армию Китая я бы поставил на третье место. Ну а совместно армии России и Китая способны угомонить и принудить к миру любого агрессора», - сказал эксперт.

В Китае ранее опустили формулировку о мирном воссоединении с Тайванем.