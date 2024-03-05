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Госдеп внес ВКС РФ и ЧВК "Вагнер" в санкционный список по нераспространению ОМУ

Воздушно-космические силы Российской Федерации, ЧВК "Вагнер" и россиянин Павел Шевелин подпали под санкции американской администрации в связи с тем, что они, по версии Вашингтона, якобы нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ), в том числе и ядерного оружия, в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Соответствующее уведомление Госдепартамент разместил в сборнике официальных документов американского правительства - так называемом Федеральном реестре.

Госдеп внес ВКС РФ в санкционный список
© РИА Новости

Как следует из этого документа, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 27 февраля. Кроме того, в перечень попали расположенная в Санкт-Петербурге компания "Элтехнорд", а также гражданин КНДР.

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