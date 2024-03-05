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США и НАТО активизировали военную деятельность в Арктике

США и НАТО продолжают наращивать военную деятельность в Арктике. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов, передает ТАСС.

США и НАТО активизировали военную деятельность в Арктике
© РИА Новости

По его словам, военную деятельность в Арктике активизировали не только арктические государства НАТО, но и другие.

«Наращивается их потенциал в высоких широтах, увеличиваются масштабы проводимых там учений», — добавил Корчунов.

Он считает, что милитаризация Арктики США и НАТО «свидетельствуют о превалировании в подходах западных арктических государств установок на конфронтацию, противоборство, сдерживание, продвижение силовых сценариев по обеспечению своих интересов в регионе в ущерб другим странам».

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