МУС выдал ордер на арест командующего Черноморским флотом РФ

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест двух видных российских военачальников, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, ордера на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова были выданы в контексте ситуации на Украине.

Напомним, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения.

Дипломат уточнила, что Россия не является участником Римского статута МУС и обязательств по нему не несет. Любые ордера на арест, выданные организацией, будут для РФ юридически ничтожными.