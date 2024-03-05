В Польше появятся дроновые войска

Руководитель Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что республика создает дроновые войска. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что подобное решение было принято после сделанных выводов из российско-украинского конфликта.

Министр добавил, что речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА).

По его словам, существуют морские и наземные БПЛА. Косиняк-Камыш добавил, что на встрече с руководством Военно-морских сил обсуждался вопрос использования дронов, как адаптировать технологии, чтобы не остаться сзади.

До этого Польша подписала рамочный контракт с Европейским оборонным агентством (EDA) о закупках снарядов.

Подчеркивается, что в данный момент нет подробностей о том, какие типы снарядов и их количество будут приобретены, но подписание документов предполагает, что государства Евросоюза смогут размещать конкретные заказы на польских заводах.

Накануне командующий Войсками территориальной обороны Польши Веслав Кукула заявил, что Варшава планирует инвестировать в беспилотные технологии, а также разработать собственные БПЛА на основе наблюдений за боевыми действиями на Украине