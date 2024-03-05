Стало известно о сбитом в зоне спецоперации истребителе МиГ-29

Минобороны: силы ПВО России сбили истребитель МиГ-29 ВСУ в Николаевской области
Российские средства противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29 Вооружённых сил Украины в Николаевской области.
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, самолёт сбит в районе населённого пункта Любомировка.
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Ранее стало известно, что российские военные за неделю ликвидировали два истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25 украинских войск.