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Минобороны: силы ПВО России сбили истребитель МиГ-29 ВСУ в Николаевской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29 Вооружённых сил Украины в Николаевской области.

Стало известно о сбитом в зоне спецоперации истребителе МиГ-29
© globallookpress.com

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, самолёт сбит в районе населённого пункта Любомировка.

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Ранее стало известно, что российские военные за неделю ликвидировали два истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25 украинских войск.

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