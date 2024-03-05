Силы НАТО начали переправу через Вислу на учениях Steadfast Defender

Подразделения армии Польши и других государств НАТО 4 марта начали переправу через реку Вислу в рамках крупнейших за последние десятилетия учений альянса Steadfast Defender 2024, сообщил представитель Объединенного командования видов вооруженных сил республики полковник Марек Павляк.

По его словам, 4 марта прошла переправа с левого на правый берег Вислы из населенного пункта Опалене в Корженево французским, польским и британско-германским паромами, передает ТАСС.

Павляк добавил, что за три дня через реку должны переправиться более 3,5 тыс. военных и 1 тыс. единиц техники.

По сообщению польских СМИ, 5 марта за учениями будут наблюдать глава государства Анджей Дуда и его литовский коллега Гитанас Науседа.