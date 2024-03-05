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Силы НАТО начали переправу через Вислу на учениях Steadfast Defender

Подразделения армии Польши и других государств НАТО 4 марта начали переправу через реку Вислу в рамках крупнейших за последние десятилетия учений альянса Steadfast Defender 2024, сообщил представитель Объединенного командования видов вооруженных сил республики полковник Марек Павляк.

Силы НАТО начали переправу через Вислу на учениях Steadfast Defender
© globallookpress.com

По его словам, 4 марта прошла переправа с левого на правый берег Вислы из населенного пункта Опалене в Корженево французским, польским и британско-германским паромами, передает ТАСС.

Павляк добавил, что за три дня через реку должны переправиться более 3,5 тыс. военных и 1 тыс. единиц техники.

По сообщению польских СМИ, 5 марта за учениями будут наблюдать глава государства Анджей Дуда и его литовский коллега Гитанас Науседа.

Ранее Генеральное командование родов войск польской армии сообщило, что ВМС Польши начинают учения Ostrobok 24.

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