Сийярто: Шольц поступил разумно, заявив, что Киеву не поставят ракеты Taurus
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поступил разумно, заявив, что Берлин не будет поставлять Киеву ракеты Taurus.
Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Я думаю, что канцлер Шольц повёл себя в этом отношении очень ответственно, дав понять, что никаких ракет типа Taurus Германия не будет поставлять Украине», — цитирует министра РИА Новости.
Ранее секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет закрывать глаза на обсуждение в ФРГ атак на Россию.
В Politico также сообщили, что разведоперация России расколола Запад и дискредитировала Шольца.