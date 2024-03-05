Военная мощь альянса: кадры крупнейших учений НАТО Dragon-24
25 февраля в Польше стартовали одни из самых крупных военных учений в истории НАТО Dragon-24. В маневрах принимают участие около 20 тысяч солдат и 3,5 тысячи единиц техники из 10 стран-членов Североатлантического альянса.
И хотя в Варшаве заявили, что учения не направлены против какой-либо страны, очевидно, что НАТО поставило цель продемонстрировать военную мощь альянса.
Одним из ключевых моментов Dragon-24 стало форсирование союзными войсками реки Висла 5 марта 2024 года.
Как выглядят крупнейшие военные маневры НАТО - в галерее "Рамблера".
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