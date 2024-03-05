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Военная мощь альянса: кадры крупнейших учений НАТО Dragon-24

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Британские солдаты во время совместных военных учений НАТО Dragon-24
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Британские солдаты во время совместных военных учений НАТО Dragon-24 
© globallookpress.com
Военнослужащий Германии во время совместных военных учений НАТО Dragon-24
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Военнослужащий Германии во время совместных военных учений НАТО Dragon-24 
© globallookpress.com
Военные НАТО осматривают снайперскую винтовку
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Военные НАТО осматривают снайперскую винтовку 
© globallookpress.com
Немецкий танк во время форсирования Вислы
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Немецкий танк во время форсирования Вислы 
© globallookpress.com

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Всего в маневрах принимают участие около 20 тысяч солдат и 3,5 тысячи единиц техники из 10 стран-членов Североатлантического альянса
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Всего в маневрах принимают участие около 20 тысяч солдат и 3,5 тысячи единиц техники из 10 стран-членов Североатлантического альянса 
© globallookpress.com
Испанский танк во время форсирования Вислы
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Испанский танк во время форсирования Вислы 
© globallookpress.com
Военнослужащие США во время совместных военных учений НАТО Dragon-24
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Военнослужащие США во время совместных военных учений НАТО Dragon-24 
© globallookpress.com
Французские танки форсируют реку Висла
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Французские танки форсируют реку Висла 
© globallookpress.com
Всего в маневрах принимают участие около 20 тысяч солдат и 3,5 тысячи единиц техники из 10 стран-членов Североатлантического альянса
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Всего в маневрах принимают участие около 20 тысяч солдат и 3,5 тысячи единиц техники из 10 стран-членов Североатлантического альянса 
© globallookpress.com

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Турецкие военнослужащие во время совместных военных учений НАТО Dragon-24
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Турецкие военнослужащие во время совместных военных учений НАТО Dragon-24 
© globallookpress.com
Всего в маневрах принимают участие около 20 тысяч солдат и 3,5 тысячи единиц техники из 10 стран-членов Североатлантического альянса
11/13
Всего в маневрах принимают участие около 20 тысяч солдат и 3,5 тысячи единиц техники из 10 стран-членов Североатлантического альянса 
© globallookpress.com
во время совместных военных учений НАТО Dragon-24
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во время совместных военных учений НАТО Dragon-24 
© globallookpress.com
Французские и польские военнослужащие во время совместных военных учений НАТО Dragon-24
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Французские и польские военнослужащие во время совместных военных учений НАТО Dragon-24 
© globallookpress.com

25 февраля в Польше стартовали одни из самых крупных военных учений в истории НАТО Dragon-24. В маневрах принимают участие около 20 тысяч солдат и 3,5 тысячи единиц техники из 10 стран-членов Североатлантического альянса.

И хотя в Варшаве заявили, что учения не направлены против какой-либо страны, очевидно, что НАТО поставило цель продемонстрировать военную мощь альянса.

Одним из ключевых моментов Dragon-24 стало форсирование союзными войсками реки Висла 5 марта 2024 года.

Как выглядят крупнейшие военные маневры НАТО - в галерее "Рамблера".

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