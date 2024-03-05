СМИ: Писториус намерен вернуть в Германию обязательную военную службу

Глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус планирует добиться возвращения в Германии обязательной военной службы ещё до выборов в бундестаг, проведение которых запланировано на осень 2025 года.

Как сообщает портал Der Spiegel со ссылкой на внутренний документ бундесвера, Писториус поручил представить до 1 апреля варианты несения военной службы в Германии, отвечающие текущим требованиям в сфере безопасности.

«Министр намеревается достигнуть принципиального решения о воинской обязанности в течение этого законодательного периода», — говорится в документе, текст которого приводит издание.