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The Hill: в скандинавском регионе начались военные учения НАТО Nordic Response

В Скандинавии начались военные учения НАТО Nordic Response. Об этом пишет издание The Hill.

В скандинавском регионе начались военные учения НАТО
© Газета.Ru

По данным издания, в учениях будут принимать участие военные Норвегии, Швеции и Финляндии. Всего запланировано участие около 20 тысяч военных, свыше 50 кораблей и 100 самолетов.

Бригадный генерал Королевских ВВС Норвегии Трон Странд, командующий Норвежским центром воздушных операций, указал на важность проведения таких учений с учетом ситуации с безопасностью в Европе.

«Эти учения чрезвычайно актуальны и важнее, чем когда-либо прежде», — подчеркнул Странд.

До этого в НАТО сообщили, что в Албании открылась первая авиабаза Североатлантического альянса на Западных Балканах.

Открытие авиабазы состоялось в понедельник, 4 марта. Она была построена на месте старого военного аэродрома в городе Кучова, который с 1950 по 1990 год носил название Сталин.

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