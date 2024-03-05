Сотрудник ВВС США слил секретные данные про Россию через сайт знакомств

Отставной военный, работавший в ВВС США в качестве гражданского специалиста, задержан по делу о раскрытии в переписке на сайте знакомств секретных данных, касающихся России и Украины. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

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По данным ведомства, 63-летний Дэвид Франклин Слейтер, работавший на базе ВВС США в Небраске, где находится штаб Стратегического командования (STRATCOM), был задержан 2 марта.

По версии обвинения, с февраля по апрель 2022 года Слейтер посещал секретные брифинги и передавал данные, которые он узнавал там, через зарубежную онлайн-платформу для знакомств «сообщнику, который утверждал, что является женщиной, живущей на Украине».

«Сообщник регулярно просил Слейтера предоставить конфиденциальную, непубличную, тщательно охраняемую и засекреченную информацию и называл его в своих сообщениях «тайной любовью-информатором» и «секретным агентом»», - отмечается в заявлении министерства.

По данным ведомства, Слейтер передал в том числе и имеющиеся у США сведения «о военных целях и военном потенциале России».

Он предстанет перед судом 5 марта.

Напомним, что в начале апреля 2023 года в США разразился скандал, связанный с утечкой секретных данных Пентагона. Раскрытыми могли оказаться более 100 документов. Они касались украинского кризиса, ситуации в Израиле, отношений США с Южной Кореей и союзниками по НАТО. Эти файлы, среди прочего, содержали сведения о ключевых проблемах с украинским вооружением.