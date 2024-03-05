Ростех поставил в войска комплекс "Гроза" для борьбы с FPV-дронами

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (входит в Ростех) разработал и передал в войска комплекс противодействия FPV-беспилотникам "Гроза.04.К".

В Ростехе отметили, что современные FPV-дроны представляют большую опасность для бойцов. Их используют для разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов во время воздушной атаки. Также они переносят боеприпасы. Кроме того, эти дроны используют защищенные каналы связи и устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Комплекс "Гроза.04.К" разработан для противодействия беспилотникам. Он прошел все необходимые проверки и испытания, во время которых подтвердил свои технические характеристики и высокую эффективность в борьбе с дронами.

"Гроза.04.К" является разработкой новгородского научно-производственного предприятия "Квант" (входит в КРЭТ). Гендиректор "Кванта" Андрей Кондрашов рассказал, что задача по разработке средства для противодействия дронам была поставлена в августе 2023 года, а уже осенью первая партия была поставлена Минобороны РФ.

По его словам, над задачей работал молодой коллектив из пяти разработчиков. Кондрашов подчеркнул, что уникальные конструкторские решения и скорость реализации проекта вызвали настоящую гордость за высокий профессионализм сотрудников предприятия.