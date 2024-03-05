Поезд с грузом для ВСУ сошел с рельсов после подрыва под Харьковом

Состав, перевозивший вооружение и боеприпасы для ВСУ, сошел с рельсов в Харьковской области из-за подрыва путей. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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По его словам, инцидент произошел в районе железнодорожной станции 86-й километр. Из-за повреждения железнодорожных путей с рельсов сошел поезд, который перевозил вооружения и военную технику для ВСУ.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что ж/д полотно было повреждено в результате подрыва самодельного взрывного устройства.

В результате инцидента доставка груза была задержана на 12 часов, сообщил Марочко в своем Telegram-канале.