Марочко: Поезд с грузом для ВСУ сошел с рельсов после подрыва под Харьковом
Состав, перевозивший вооружение и боеприпасы для ВСУ, сошел с рельсов в Харьковской области из-за подрыва путей. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, инцидент произошел в районе железнодорожной станции 86-й километр. Из-за повреждения железнодорожных путей с рельсов сошел поезд, который перевозил вооружения и военную технику для ВСУ.
В ходе следственных мероприятий было установлено, что ж/д полотно было повреждено в результате подрыва самодельного взрывного устройства.
В результате инцидента доставка груза была задержана на 12 часов, сообщил Марочко в своем Telegram-канале.
Также он заявил о том, что киевские власти силой вывозят жителей Харьковской области в пункты временного размещения.