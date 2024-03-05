Мобилизация: последние новости на сегодня 5 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 5 марта 2024, в материале «Рамблера».

В Хабаровском крае мобилизованному вернули незаконно удержанный налог

В Хабаровском крае транспортная прокуратура восстановила справедливость в отношении проходящего службу в зоне проведения спецоперации по мобилизации комсомольчанина, сообщает «Хабаровский край сегодня».

Мужчине перед отправкой на фронт перечислили материальную помощь, однако в бухгалтерии часть суммы удержали в качестве налога на доходы физических лиц.

После призыва руководство клинической больницы «РЖД-Медицина» Комсомольска-на-Амуре решило выплатить сотруднику единовременное денежное вознаграждение в 200 тысяч рублей. Однако в реальности он получил на 26 тысяч рублей меньше.

Хрупкие девушки с железной волей: кто спасает бойцов на передовой в зоне СВО

В зоне проведения специальной военное операции многие боевые задачи выполняют женщины, сообщает телеканал «Звезда».

Большинство из них попали на передовую добровольцами. Они работают медиками, на счету каждой — десятки спасенных жизней. Раненого нужно не только вытащить с поля боя, но и оперативно оказать ему первую помощь.

«Спасали, теряли, тяжело об этом говорить, на самом деле. Стала более стальная, хочу обратно к ребятам. Мне без них не комфортно, мне кажется, я могу всех спасти», — рассказала санитарный инструктор Виктория Коновалова.

Песни проекта Музея Победы прозвучали в Воронеже для семей участников СВО

В Воронеже выступили юные таланты в рамках всероссийского музыкального марафона «Главные детские песни» для семей участников специальной военной операции, сообщает «Вечерняя Москва».

Зрителями мероприятия стали семьи участников спецоперации, для которых исполнили композиции о Родине, героизме, семье.