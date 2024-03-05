Экс-разведчик США обвинил Остина во лжи о возможной войне России с НАТО

Экс-разведчик США Риттер: Остин нагло соврал о возможной войне России с НАТО
Глава Пентагона Ллойд Остин нагло соврал конгрессменам, когда заявил о возможной войне между Россией и НАТО.
С таким заявлением выступил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, заявления официальных лиц стран НАТО о якобы грядущем вторжении России строятся не на знании планов Кремля, а на слепой вере.
«Это конфликт, который начался и закончится на Украине», — добавил Риттер.
Ранее Остин заявил, что поражение Украины в конфликте грозит военным столкновением России с НАТО.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Остина, заявил, что такие высказывания демонстрируют мировоззрение НАТО, которое считает Украину своей территорией.