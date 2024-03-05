$91.35+0.0299.11+0.38
Войти в почту

Экс-разведчик США Риттер: Остин нагло соврал о возможной войне России с НАТО

Глава Пентагона Ллойд Остин нагло соврал конгрессменам, когда заявил о возможной войне между Россией и НАТО.

Экс-разведчик США обвинил Остина во лжи о возможной войне России с НАТО
© ТАСС

С таким заявлением выступил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, заявления официальных лиц стран НАТО о якобы грядущем вторжении России строятся не на знании планов Кремля, а на слепой вере.

«Это конфликт, который начался и закончится на Украине», — добавил Риттер.

Ранее Остин заявил, что поражение Украины в конфликте грозит военным столкновением России с НАТО.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Остина, заявил, что такие высказывания демонстрируют мировоззрение НАТО, которое считает Украину своей территорией.

Минобороны озвучило возможный сценарий нападения на Россию

Военные новости
Скотт Риттер
Дмитрий Песков
НАТО
Пентагон
Россия
Соединенные Штаты