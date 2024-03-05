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Bloomberg: Китай увеличит военные расходы в 2024 году

Военные расходы Китая увеличатся до 1,67 триллиона юаней в 2024 году. Китайский лидер Си Цзиньпин желает, чтобы Вооруженные силы страны до 2027 года стали «силой мирового класса», сообщает Bloomberg.

Китай объявил об увеличении военных расходов в 2024 году
© ТАСС

«Ожидается, что военные расходы центрального правительства вырастут до 1,67 триллиона юаней (231 миллиард долларов) в 2024 году, согласно ежегодному отчету Министерства финансов, опубликованному Bloomberg во вторник, когда в Пекине стартовал Всекитайский народный конгресс», — говорится в материале.

Расходы Китая на оборону в этом году вырастут на 7,2%, что является максимальным показателем за пять лет.

Также военные Китая решили вести «трудную и затяжную войну со взяточничеством». Это обещание было сделано после того, как оборонный сектор Китая потрясла серия резких кадровых изменений, пишут авторы.

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