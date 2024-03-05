Китай объявил об увеличении военных расходов в 2024 году

Военные расходы Китая увеличатся до 1,67 триллиона юаней в 2024 году. Китайский лидер Си Цзиньпин желает, чтобы Вооруженные силы страны до 2027 года стали «силой мирового класса», сообщает Bloomberg.

«Ожидается, что военные расходы центрального правительства вырастут до 1,67 триллиона юаней (231 миллиард долларов) в 2024 году, согласно ежегодному отчету Министерства финансов, опубликованному Bloomberg во вторник, когда в Пекине стартовал Всекитайский народный конгресс», — говорится в материале.

Расходы Китая на оборону в этом году вырастут на 7,2%, что является максимальным показателем за пять лет.