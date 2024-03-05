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Германию призвали передать Taurus Украине

Великобритания призывает Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора военнослужащих бундесвера о возможной операции на Крымском мосту. Об этом написала газета The Guardian со ссылкой на представителя британских властей.

Германию призвали передать Taurus Украине, несмотря на утечку разговора военных
© ТАСС

Источник заявил, что Лондон первым передал подобные ракеты Киеву. Поэтому Британия призвала партнеров принять такое же решение. Информатор в британском Минобороны добавил, что утечка разговора в Германии является досадной, но не серьезной.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку Украине ракет Taurus. Он отметил твердость этого решения и добавил, что он канцлер, поэтому принятое им решение «имеет силу».

Bloomberg: утечка разговора военных привела к конфликту между Берлином и союзниками

1 марта главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку перехваченной беседы высокопоставленных немецких военнослужащих, обсуждавших возможные удары по Крымскому мосту ракетами Taurus.

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