КНДР пригрозила США и Южной Корее за масштабные учения

США и Южная Корея "дорого заплатят" за проведение масштабных учений, которые дестабилизируют обстановку на Корейском полуострове. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНДР, его заявление приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Представитель Минобороны назвал начавшиеся 4 марта маневры Freedom Shield провокационными и повышающими уровень непредсказуемости ситуации. По его словам, Корейская народная армия будет следить за "авантюрными действиями врагов" и продолжит ответственно принимать военные меры для обеспечения контроля над "нестабильной обстановкой" в сфере безопасности.

"США и Республика Корея дорого заплатят за это ежесекундной тревогой за [собственную] безопасность, которую вызовет их неправильный выбор", - говорится в заявлении.

Представитель министерства отметил накал обстановки на Корейском полуострове. Даже "малейшая искра" может вызвать ядерную войну, предупредил он.

Чиновник подчеркнул, что учения Freedom Shield нельзя считать оборонительными, поскольку их проводит "крупнейшее в мире ядерное государство в сговоре с более чем 10 странами-сателлитами против другого государства". 11 стран - членов Командования ООН принимают участие в качестве наблюдателей.

Как заявили в Пхеньяне, в существовании командования "нет смысла", так как оно следит за соблюдением условий перемирия, которое завершило Корейскую войну.

В Министерстве обороны указали, что КНДР задействует свои вооруженные силы в экономическом строительстве ради повышения благосостояния народа, а США и Южная Корея проводят "безумные репетиции войны". По словам представителя, это ясно показывает, кто является источником нестабильности в регионе и кто "угрожает человечеству ядерным оружием". Он напомнил, что количество маневров в рамках учений в этом году выросло в два раза.