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Forbes: Украине не превзойти Россию по количеству сбрасываемых планирующих бомб

Обозреватель Forbes Дэвид Экс выразил мнение, что Украине никогда не превзойти Россию по количеству сбрасываемых планирующих авиабомб.

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© РИА Новости / Минобороны РФ

«Украинцы даже близко не сбрасывают достаточного количества планирующих авиабомб», — сказал журналист.

Кроме того, Экс подчеркнул, что даже поставки западного оружия не способны изменить ситуацию на поле боя.

Ранее в New York Times отметили, что ракеты Taurus вряд ли смогут помочь ВСУ на фронте.

Также военные ВСУ признались, что плохо подготовились к сдерживанию ВС России.

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