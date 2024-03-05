На Западе назвали преимущество России над Украиной

Обозреватель Forbes Дэвид Экс выразил мнение, что Украине никогда не превзойти Россию по количеству сбрасываемых планирующих авиабомб.

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«Украинцы даже близко не сбрасывают достаточного количества планирующих авиабомб», — сказал журналист.

Кроме того, Экс подчеркнул, что даже поставки западного оружия не способны изменить ситуацию на поле боя.

Ранее в New York Times отметили, что ракеты Taurus вряд ли смогут помочь ВСУ на фронте.