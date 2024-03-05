На Западе назвали преимущество России над Украиной

Forbes: Украине не превзойти Россию по количеству сбрасываемых планирующих бомб
Обозреватель Forbes Дэвид Экс выразил мнение, что Украине никогда не превзойти Россию по количеству сбрасываемых планирующих авиабомб.
«Украинцы даже близко не сбрасывают достаточного количества планирующих авиабомб», — сказал журналист.
Кроме того, Экс подчеркнул, что даже поставки западного оружия не способны изменить ситуацию на поле боя.
Ранее в New York Times отметили, что ракеты Taurus вряд ли смогут помочь ВСУ на фронте.
Также военные ВСУ признались, что плохо подготовились к сдерживанию ВС России.