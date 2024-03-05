В Одессе в четвертый раз за ночь прогремели взрывы

Взрывы в четвертый раз за ночь прозвучали в 01.51 по мск в Одессе.

© Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям

"В Одессе прозвучал взрыв", - сообщило местное издание "Суспильне Одесса" ("Общественное").

Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало о первых взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Позднее телеканал "Общественное" дважды сообщал о повторных взрывах в городе.