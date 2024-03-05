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В Одессе в четвертый раз произошли взрывы

Взрывы в четвертый раз за ночь прозвучали в 01.51 по мск в Одессе.

В Одессе в четвертый раз за ночь прогремели взрывы
© Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям

"В Одессе прозвучал взрыв", - сообщило местное издание "Суспильне Одесса" ("Общественное").

Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало о первых взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Позднее телеканал "Общественное" дважды сообщал о повторных взрывах в городе.

Ранее на Южнодонецком направлении были ликвидированы около 30 солдат ВСУ после того, как расчеты гаубиц Д-30 ударили по замаскированным позициям врага.

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