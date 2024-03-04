В США назвали знаковым применение «Циркона» на Украине

Применение ударного гиперзвукового комплекса морского базирования «Циркон» в боевых действиях стало важным событием в истории гиперзвукового оружия. Об этом написал журнал Military Watch Magazine.

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В публикации MWM отмечается, что впервые в истории произошло боевое применение гиперзвукового планирующего аппарата. Он позволяет ракетам поражать цели на большом расстоянии и более высоких скоростях, а также маневрировать. Таким образом ракеты становятся более точными, поэтому их сложнее перехватить.

Ранее сообщалось, что Россия подтвердила боевое применение «Циркона» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.